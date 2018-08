Benfica na Champions e Paços Ferreira e Estoril descem à II Liga

O Benfica assegurou este domingo a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de ter vencido o Moreirense na Luz por 1-0 e de o Sporting ter sido derrotado no Estádio dos Barreiros pelo Marítimo, por 1-2.

Menos afortunados foram Paços de Ferreira e Estoril, despromovidos à II Liga. Salvaram-se Vitória de Setúbal, Moreirense e Feirense. Os pacenses foram derrotados no terreno do Portimonense (1-3) e os estorilistas empataram no reduto dos fogaceiros (0-0), enquanto os sadinos bateram em casa o Tondela (1-0).

O Sp. Braga tinha a hipótese de ainda chegar ao 3.º lugar, mas perdeu na visita ao Rio Ave (0-1) e acabou no quarto posto.