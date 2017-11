Pub

O uruguaio marcou dois golos no triunfo do FC Barcelona em casa do Leganés, por 3-0, com o clube catalão a manter-se invicto na liga espanhola de futebol, após 12 encontros.

Num encontro em que o Leganés até fez mais remates do que os 'blaugrana', o avançado uruguaio, que estava há mais de 500 minutos sem marcar, foi decisivo, aproveitando duas defesas incompletas de Ivan Cuellar, aos 28 e 60 minutos, antes de o brasileiro Paulinho fechar o marcador, aos 90.

Este resultado mantém o FC Barcelona, que teve Nelson Semedo no 'onze' e apenas empatou um jogo, isolado no topo da classificação, com mais sete pontos do que o Valência, que tem menos um jogo disputado, com os dois primeiros a defrontarem-se na próxima ronda, num encontro em que os 'culés' não vão poder contar o central Piqué, castigado.

O 'barça' tem agora 11 pontos de avanço sobre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, equipas que se defrontam ainda hoje no estádio dos 'colchoneros'.

O Leganés segue no nono lugar, com 17 pontos, mais um do que o Getafe, que goleou hoje o Alavés, 18.º e antepenúltimo, por 4-1.

Com Antunes a titular, o Getafe chegou aos 4-0, com golos de Markel Bergara (06 minutos), Jorge Molina (09), de grande penalidade, e um 'bis' de Angel (53 e 64), tendo o venezuelano Christian Santos (81) reduzido.