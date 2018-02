Pub

Comentador leonino da SportTV saiu mais cedo da reunião com Bruno de Carvalho e diz discordar de política de confrontação com os media

"Tendo saído bastante antes do termo da referida reunião, não discuti nem obviamente assinei o referido comunicado", esclareceu Luís Marques, ex-administrador do grupo Impresa que é comentador na SportTV.

Uma declaração que contraria um comunicado emitido pelo Sporting na terça-feira, no âmbito da reunião que Bruno de Carvalho manteve com os comentadores do clube, que dava a entender que todos os presentes tinham acordado continuar nos respetivos programas televisvos, mas que nos seus espaços não voltassem a ser "ultrapassados limites que ponham em causa o bom nome do Sporting clube de Portugal, bem como do seu Presidente e restantes Órgãos Sociais"

Luís Marques acrescentou ainda que não se revêr "numa estratégia de confronto de uma grande e respeitada instituição, como é o Sporting, com os media e, em especial, com meios de comunicação social".