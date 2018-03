Pub

Bruno Carvalho, líder do Sporting, não marca presença

Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, presidentes de Benfica e FC Porto, respetivamente, marcam presença esta quarta-feira na cimeira de presidentes organizada pela Liga, que tem lugar em Coimbra.

A presença de ambos era aguardada, mas quem não compareceu foi o máximo dirigente do Sporting, Bruno de Carvalho, assim como os presidentes do Santa Clara e do Nacional da Madeira, estes da segunda liga.