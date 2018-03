Pub

O ex-futebolista, Bola de Ouro do France Football em 2000 e jogador do ano da FIFA em 2001, disse esta quarta-feira que a suspeição e a polémica sempre existiram no futebol português e vão continuar a existir.

"É uma coisa que sempre existiu, a suspeição, a polémica, e acho que sempre vai existir. Não só por ser histórico, mas também porque se trata um pouco da nossa cultura", disse Figo, aos jornalistas, em Vieira de Leiria, à margem de uma ação de reflorestação do pinhal de Leiria, promovida pela fundação que tem o seu nome.

Embora admitindo que, além dos resultados, não tem acompanhado "muito aquilo que se está a passar em Portugal em termos desportivos", o antigo atleta do Sporting, Barcelona e Real Madrid frisou que as polémicas e acontecimentos negativos não dão uma boa imagem do futebol.

"Mas, não é só em Portugal, isto acontece em outras partes do mundo. De uma vez, devíamos focar-nos naquilo que é realmente importante e produzir coisas positivas para o futebol português", advogou.

Sobre a situação do médio português do Barcelona, André Gomes, que na segunda-feira, em entrevista à revista Panenka, admitiu que não se sente bem em campo e que não tem prazer naquilo que faz, Figo afirmou que "toda a gente passa por momentos mais delicados na carreira" e existem sempre "altos e baixos".

"O mais importante é teres personalidade e caráter para poder ultrapassar esses momentos. É lógico que não é agradável para ninguém passar momentos assim, de falta de confiança, mas o mais importante é confiares nas tuas possibilidades e ter a personalidade suficiente para afrontar o dia de manhã", argumentou.

Figo disse desconhecer as críticas a que André Gomes tem sido sujeito no Barça, mas lembrou que um futebolista profissional tem de saber lidar com as críticas e os elogios.

"Faz parte do nosso trabalho e, depois, é uma questão de saberes lidar com uma coisa e com outra, e ter a personalidade e caráter de poder ultrapassar esses momentos mais difíceis. Quando jogas numa das melhores equipas do mundo, tens de estar sujeito à critica e ao elogio. Para mim, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que existe no dia-a-dia", frisou.

A ação de reflorestação desta quarta-feira previa a plantação de 1.000 árvores num talhão do pinhal de Leiria, mas acabou cancelada devido ao mau tempo e o encontro entre Luís Figo e cerca de 60 crianças de um agrupamento de escolas da Marinha Grande foi mudado para o pavilhão dos bombeiros de Vieira de Leiria.