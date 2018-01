Santa Maria da Feira, 25/04/2015 - O Clube Desportivo Feirense recebeu esta tarde o Sport Clube Beira Mar, no Estádio Marcolino de Castro, jogo a contar para a 41ª Jornada do Campeonato Nacional da Segunda Liga Portuguesa de Futebol 2014/15. Luis Ferreira árbitro da partida ( Fernando Pereira / Global Imagens )

Juiz da Associação de Futebol de Braga foi nomeado para a partida desta terça-feira, em Moreira de Cónegos. Nuno Almeida e João Pinheiro arbitram, respetivamente, o Braga-Aves e o Estoril-Tondela.

O árbitro Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o jogo desta terça-feira entre Moreirense e FC Porto.

Na partida, com início marcado para as 21:00, em Moreira de Cónegos (e transmissão televisiva na Sport TV1), da 20.ª jornada da I Liga de futebol, Luís Ferreira terá como assistentes Inácio Pereira e Paulo Miranda, e no videoárbitro estará Manuel Oliveira.

O FC Porto, que ainda tem um jogo em atraso da 18.ª jornada - interrompido ao intervalo com o Estoril Praia -, lidera a I Liga de futebol, com 48 pontos, enquanto o Moreirense é 15.º classificado, com 15.

O Conselho de Arbitragem também revelou esta manhã os juizes que vão apitar as outras partidas desta terça-feira, da 20.ª jornada da I Liga. Nuno Almeida será o árbitro do Sporting de Braga-Desportivo das Aves. E João Pinheiro estarã no Estoril Praia-Tondela. Ambos os encontros têm início às 19:00.