Possibilidade está a ser avançada esta terça-feira pela imprensa espanhola

Luis Enrique pode ser o sucessor de Antonio Conte no Chelsea. A notícia é avançada esta terça-feira pela imprensa espanhola, que garante inclusivamente que o ex-treinador do Barcelona já se encontra em Londres para discutir os termos do contrato com o clube londrino.

Conte está a ser muito contestado devido aos últimos resultados negativos do Chelsea e a sua situação piorou após a pesada derrota sofrida na segunda-feira na casa do Watford, por 4-1.