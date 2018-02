Pub

O antigo futebolista vai comandar interinamente a seleção italiana nos jogos particulares frente a Argentina e Inglaterra, em março, anunciou esta segunda-feira a federação transalpina (FIGC).

"Na sequência da reunião tida na sede da FIGC, em Roma, com a presença do comissário extraordinário Roberto Fabbricini e do seu vice Alessandro Costacurta, foi decidido entregar a Luigi Di Biagio o comando técnico da seleção nos dois jogos internacionais do próximo mês de março, a 23 contra a Argentina, em Manchester, e a 27 com a Inglaterra, em Londres", lê-se no comunicado do organismo.

A squadra azzurra está sem selecionador desde a saída de Gian Piero Ventura, após falhar a qualificação para o Mundial2018, no play-off frente à Suécia, em novembro de 2017, numa altura em que decorre o período eleitoral, para a sucessão do presidente demissionário Carlo Tavecchio.

Em 29 de janeiro último, Cosimo Sibilia (presidente da Liga de Adeptos), Grabriele Gravina (presidente da Terceira Divisão) e Damiano Tommasi (presidente da Associação de Futebolistas) foram a votos, mas não conseguiram o apoio suficiente para a eleição, permanecendo sob administração do Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

O antigo internacional Luigi Di Biagio, de 46 anos, que esteve presentes nos Mundiais de 1998 e 2002 e no Euro2000, orientou as seleções italianas de sub-20 e sub-21, depois de, durante a carreira futebolística, ter alinhado em clubes como Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter Milão, Brescia e Ascoli.