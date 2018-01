Pub

Estrela dos Los Angeles Clippers foi envolvida em troca de jogadores com os Pistons.

Blake Griffin vai mudar-se dos Los Angeles Clippers para os Detroit Pistons, numa troca que envolve outros quatro jogadores e ainda escolhas de basquetebolistas no 'draft', anunciou na segunda-feira o conjunto do estado de Michigan.

Antigo 'rookie' do ano, em 2011, e cinco vezes escolhido para o jogo All Star, Griffin tinha renovado recentemente com os Clippers, num contrato de 171 milhões de dólares por cinco temporadas, mas que não incluía uma cláusula que impedisse uma troca.

Juntamente com Griffin chegam aos Pistons o extremo Brice Johnson e o poste Willie Reed, com a equipa de Detroit a ficar ainda com duas escolhas no 'draft' - escolha de jogadores no início da temporada.

Para Los Angeles viajam o extremo Tobias Harris, o base Avery Bradley e o poste Boban Marjanovic.

Esta temporada, Griffin tinha médias de 22,6 pontos, 7,9 ressaltos e 5,4 assistências, deixando os Clippers, muito afetados por lesões, na nona posição da Conferência Oeste, fora dos lugares de acesso aos 'play-offs'.