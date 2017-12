Pub

Selecionador espanhol, que orientou o FC Porto entre 2014 e 2016, elogiou a seleção nacional, que vai encontrar na fase de grupos do Mundial 2018, conforme ditou o sorteio desta quarta-feira

"Portugal é uma grandíssima equipa. É o atual campeão da Europa, com um elenco de futebolistas de máximo nível", afirmou Julen Lopetegui, citado pela imprensa espanhola.

O selecionador espanhol diz que o grupo "é difícil, complicado e vai ser duro". "Isto é um Mundial e nenhuma seleção é fácil. Que ninguém o pense", acrescentou o treinador que passou pelo FC Porto entre 2014 e 2016.

Sobre as outras seleções, disse que Marrocos "tem a maioria dos seus jogadores a atuar na Europa, afastou a Costa do Marfim, não perdeu qualquer jogo, tem jogadores interessantes e uma equipa consolidada". Acerca do Irão, salientou que "não encaixou qualquer golo na fase de qualificação, com um selecionador [Carlos Queiroz] que leva muito tempo no cargo".