Pub

A seleção nacional confirmou a sua invencibilidade no European Trophy ao bater esta tarde de sábado, no Estádio Nacional, a Holanda, por 36-12, triunfo que lhe permitiu passar a liderar a prova

A compacta e pesada seleção holandesa chegou a Lisboa na liderança do Trophy graças aos triunfos nas partidas realizadas na Moldávia e Suíça, mas cedo se percebeu haver uma substancial diferença entre Portugal, a 24.ª selecção do ranking mundial, e o quinze das túlipas, atual 28.º. Estão no mesmo 'campeonato' mas não parecem...

Os homens de Martim Aguiar - que conta por vitórias os sete jogos feitos nesta competição desde o ano passado - entraram muito determinados, e com excelente atitude tomaram as rédeas do jogo desde o apito inicial do muito bom árbitro francês Sébastien Minery. Os Lobos acamparam na área de 22 contrária, e ao oitavo minuto, depois de uma sequência com inúmeras fases o ponta António Pena Monteiro recebia um passe longo e, sem oposição, fazia o primeiro da tarde. E após a difícil conversão conseguida por José Rodrigues, Portugal estava na frente por 7-0.

Apesar de dominar nas mêlées e de recuperar algumas bolos no solo, a Holanda (que com neozelandeses, australianos, ingleses e sul-africanos, alinhou inicialmente com sete atletas nascidos fora do país) mostrava ser uma equipa com râguebi previsível e lento, com os seus jogadores a denotarem, aqui e ali, deficiências técnicas (a oval para alguns tinha mesmo picos...) constituindo uma fácil presa para a muito agressiva defesa nacional, sempre confortável ao longo dos 80 minutos e a placar tudo o que mexia e equipava de azul.

Sem grande pressão holandesa, o quinze português continuava a mandar no encontro com um jogo alegre e fluido, de permanente movimento e conquista de bola, e aos 28' materializava toda essa superioridade com novo ensaio de Pena Monteio - já leva três nas suas duas internacionalizações - a receber um belo passe interior de Vidinha e, num fantástico slalom, ultrapassar uma catrefada de adversários colados à relva pelo sinuoso jogo de pernas do elétrico ponta de Agronomia (14-0).

E depois de José Rodrigues converter uma penalidade (acertou 4 das 6 tentativas aos postes que dispôs), Portugal faria mesmo um terceiro ensaio, com Salvador Vassalo, em 'pick and go', a finalizar um excelente e paciente trabalho da nossa avançada num período de intenso domínio nacional em cima da área de ensaio holandesa. E o intervalo chegava com inesperados 24-0 para os Lobos, diferença estranha mas consentânea com o decorrer dos 40 minutos iniciais.

Inesperadamente, contudo, a seleção nacional reentraria muito mal. Aburguesada por tamanho avanço, a maioria dos desconcentrados jogadores pareceu ter ainda a cabeça nos balneários nos minutos inicias da 2.ª parte, facilitaram e quando acordaram... tinham levado com dois ensaios e a vantagem portuguesa estava reduzida a metade (24-12).

Primeiro foi o rápido ponta Sepp Visser, o melhor dos holandeses, que colado à linha fez em velocidade o seu quarto ensaio na prova (e só não faria outro, mais tarde, graças à extraordinária e kamikaze placagem de Salvador Vassalo) e depois por Storm Carroll, num lance ampliado pela má cobertura defensiva nacional incapaz de travar dois 'side steps' bem urdidos pelo centro neozelandês.

Mas aí, esta muito jovem seleção nacional (com Bruno Medeiros a estrear-se como capitão, só três jogadores acima dos 25 anos e apenas um total de 208 seleções, 95 das quais à conta de Gonçalo Uva...) mostrou de que matéria é feita. A equipa reorganizou-se, readquiriu o controlo da bola e empurrando o jogo para o meio-campo holandês, voltou ao comando das operações. E à medida que Martim Aguiar ia esvaziado o banco de opções, os reforçados Lobos ganhavam asas e encurralavam uma Holanda que depressa percebeu que o seu curto período de domínio estava terminado.

E quando aos 68' uma fantástica jogada do abertura José Rodrigues (como ele perfurou a defesa contrária numa cabine telefónica!) concluída por Manuel Cardoso Pinto num lance 'made in' Tapada da Ajuda estabelecia os 29-12 para o quinze nacional, toda a gente no Jamor percebeu o óbvio ululante: a vitória já não escapava à melhor equipa em campo.

Em cima da hora, e depois de Pena Monteiro ter perdido o 'hat-trick' naquele que seria um ensaio soberbo de sua iniciativa em contra-ataque, ele próprio - 'man of the match' sem qualquer dúvida - estaria envolvido no quinto ensaio português. Nuno Sousa Guedes partiu a loiça entre a desgastada defesa holandesa, e num passe interior mandou Pena Monteiro para o ensaio, mas este, nada egoísta, ainda descobriu Francisco Vieira, com o médio de formação suplente a conseguir a cereja no cimo do bolo: o justo ponto de bónus ofensivo na 10.ª vitória portuguesa em 14 duelos entre os dois países. E o mais conseguido jogo de Portugal no consulado de Martim Aguiar ao leme dos Lobos.

Portugal alinhou e marcou: Nuno Sousa Guedes (2), Manuel Cardoso Pinto (5), Tomás Appleton, António Vidinha (Manuel Vilela), António Pena Monteiro (5,5); José Rodrigues (3,2,2,2,) (Jorge Abecasis), Manuel Queirós (Francisco Vieira, 5); Vasco Fragoso Mendes, Sebastião Villax (Francisco Sousa), Salvador Vassalo (5), Gonçalo Uva (Fernando Almeida), Geordie McSullea, Bruno Medeiros (cap.) (Gonçalo Domingues), Nuno Mascarenhas (João Vasco Corte-Real) e Hugo Valente (Francisco Bruno).

Portugal passou a liderar o Trophy (apesar de ter menos um jogo que os holandeses) com 10 pontos, seguido da Holanda (9), Polónia e Suíça (5) República Checa (4) e Moldávia (1).

A seleção nacional descansa no próximo fim-de-semana e volta a entrar em ação dentro de 15 dias, no dia 24, ao receber a Suíça, no complexo do Vale da Rosa (Setúbal)..