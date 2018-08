Liverpool marca reencontro com o Real Madrid em Kiev

Liverpool e Real Madrid vão defrontar-se no dia 26 de maio, em Kiev, capital da Ucrânia, na final da Liga dos Campeões, reeditando o jogo decisivo de há 37 anos no Parque dos Príncipes, na extinta Taça dos Campeões Europeus, numa final ganha pelos ingleses (1-0).

A equipa de Cristiano Ronaldo já estava apurada após de ter afastado o Bayern Munique nas meias-finais; o Liverpool carimbou ontem o passaporte - apesar da derrota por 4-2, em Roma, os ingleses beneficiaram da goleada de 5-2 da primeira mão, em Anfield, para voltarem a marcar presença numa final, algo que não acontecia desde 2007, quando perderam com o AC Milan (2-1).

Esta será a 15.ª final da história do Real Madrid na Champions, a segunda consecutiva e a terceira nas quatros últimas temporadas. E pode significar a 13.ª conquista dos merengues e a quinta de Cristiano Ronaldo (venceu três pelo Real Madrid e uma ao serviço do Manchester United). Já o Liverpool está de regresso a uma final da Liga dos Campeões 11 anos depois. Será a oitava da história do clube inglês, que venceu cinco edições e saiu derrotada em duas.

A única vez que Liverpool e Real Madrid se defrontaram numa final da Taça/Liga dos Campeões foi a 27 de maio de 1981, no Parques do Príncipes, em Paris. O jogo foi decidido com um golo de Alan Kennedy, defesa esquerdo dos reds. Nessa equipa que era treinada por Bob Paisley figuravam nomes como Graeme Souness, Kenny Dalglish, Phil Neal, Sammy Lee e o guarda-redes Ray Clemence. No Real Madrid orientado por Vujadin Boskov jogavam José Antonio Camacho, Del Bosque, Uli Stielike, Juanito, Santillana, entre outros.

Curiosamente, este jogo em 1981 marcou a última final em que o Real Madrid saiu derrotado. De então para cá, os merengues estiveram presentes em seis decisões e venceram todas (1997/98, 1-0 à Juventus; 1999/00, 3-0 ao Valência; 2001/02, 2-1 ao Bayer Leverkusen; 2013/14, 4-1 após prolongamento ao Atlético Madrid; 2015/16, 6-4 no desempate por penáltis novamente ao At. Madrid; e 2016/17, 4-1 à Juventus).

A segunda final da carreira de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool (perdeu uma em 2013 ao serviço do Borussia Dortmund diante do Bayern Munique), e a terceira de Zinedine Zidane (venceu as duas últimas edições), terá como protagonistas maiores Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo, que curiosamente esta temporada têm o mesmo número de golos marcados em todas as competições - 44. Mas na Champions, o avançado português do Real Madrid está em vantagem - 15 contra 10 (mais um ainda na fase de qualificação).

Refira-se ainda que o Liverpool tem o tridente mais goleador da história da Champions, pois Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané totalizam 29 golos, tendo superado ontem Ronaldo, Bale e Benzema que em 2013/14 marcaram 28.

Foi precisamente Mané a abrir o marcador ontem no Estádio Olímpico de Roma logo aos nove minutos. Os italianos empataram através de um autogolo de James Milner, mas ainda antes do intervalo o Liverpool voltou a adiantar-se no marcador por Wijnaldum. No início da segunda parte, Dzeko voltou a empatar a partida, tendo Naiggolan completado a reviravolta com um remate de fora da área aos 86 minutos e um penálti na última jogada da partida. O Liverpool segurou a eliminatória por um golo e no fim fez a festa, afinal onze anos depois volta a disputar uma final da Champions.