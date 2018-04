Pub

Os reds empataram este sábado a zero no terreno do vizinho Everton e falhou o assalto ao segundo lugar da liga inglesa, podendo mesmo ser apanhado pelo Tottenham, na 33.ª jornada.

Em Goodison Park, o dérbi de Liverpool acabou sem golos, apesar do maior domínio dos reds, que não contaram com o avançado egípcio Salah, melhor marcador da Premier League com 29 golos, que está lesionado.

Destaque para a presença no banco de suplentes do Liverpool do português Rafael Camacho, de 17 anos, jogador formado em parte no Sporting e que se transferiu muito jovem para as escolas dos reds.

Com este resultado, o Liverpool falhou a possibilidade de ultrapassar provisoriamente o Manchester United, de José Mourinho, no segundo lugar da prova, e pode mesmo ser apanhado pelo Tottenham, caso os spurs vençam este sábado no campo do Stoke City.