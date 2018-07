Liverpool arrasa Roma e está com um pé na final

Internacional sub-17 português nos convocados do Liverpool para Roma

AS Roma

O Liverpool está a um passo de atingir a final da Liga dos Campeões ao golear, em Anfield, a AS Roma, por 5-2, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Os ingleses treinados por Jürgen Klopp estiveram simplesmente demolidores, tendo chegado a uma vantagem de cinco golos graças a dois golos de Mohamed Salah e Roberto Firmino e outro remate certeiro de Sadio Mané.

Só que nos últimos dez minutos, os jogadores do Liverpool quebraram fisicamente, tendo aproveitado a Roma para amenizar a goleada com um golo de Edin Dzeko e a um penálti transformado por Diego Perotti.

Apesar dos dois golos marcados, os romanos têm uma tarefa muito complicada pela frente na tentativa de chegar à final. No entanto, é bom lembrar que nos quartos-de-final deram a volta à eliminatória diante do Barcelona, uma vez que após terem sido goleados por 4-1 em Camp Nou, ganharam 3-0 no Estádio Olímpico de Roma.

O jogo da segunda mão está marcada para o dia 1 de maio. Esta quarta-feira defrontam-se Bayern Munique e Real Madrid na outra meia-final da Champions.