Foram 22 as partidas sem conhecer a derrota na Premier League, mas o líder da prova acabou por não resistir ao poderio dos reds e a uma má exibição de Ederson. Bernardo Silva fez um dos golos do City

E pronto, chegou o momento. O Shakhtar de Paulo Fonseca já tinha derrotado o Manchester City mas na Premier League a formação comandada por Pep Guardiola permanecia invicta e sem mostrar fragilidades.



Mas a primeira queda surgiu neste domingo no mítico Anfield, com uma derrota que esteve quase a ser uma goleada mas que terminaria atenuada nos últimos minutos.



Oxlade-Chamberlain fez o primeiro aos nove minutos, mas antes do intervalo Leroy Sané igualaria para os visitantes. Tudo em aberto para o segundo tempo.



Na etapa complementar, o que ninguém esperava. Roberto Firmino, Sadio Mané e Salah colocaram o maracdor em 4-1 com o tento do egípcio a ser uma oferta de Ederson, que já no primeiro golo podia ter feito mais.



O City reagiu com os golos de Bernardo Silva e Gundogan nos derradeiros minutos, mas apenas isso.



O Manchester City segue tranquilamente isolado na liderança com 62 pontos, mais 15 do que Manchester United (que joga esta segunda-feira) Liverpool e Chelsea.