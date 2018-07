Litos e Lobo Xavier: quem vai vencer hoje à noite?

É hoje à noite (20.30, Sport TV1) que Sporting e FC Porto disputam um lugar na final da Taça de Portugal de futebol. A partida, no Estádio José Alvalade, é o quinto round entre os dois clubes esta temporada. Fomos ouvir as previsões para a partida desta quarta-feira.

SPORTING

© DR

Litos, ex-jogador do Sporting

"Estou à espera de um bom jogo e que o Sporting siga em frente, mas é uma tarefa difícil porque o FC Porto tem a vantagem de 1-0 e vem moralizado da vitória no clássico com o Benfica. O Sporting também está numa boa fase, a equipa está confiante, coesa e alegre com os resultados conseguidos e até a derrota do Benfica lhe abriu boas perspetivas de alcançar o segundo lugar, o que dá sempre mais motivação aos jogadores. Que os jogadores do Sporting pensem que conseguiram a Taça da Liga e que podem agora chegar à final da Taça de Portugal e vencê-la, o que pode embelezar a época que estão a fazer, apesar de o campeonato ser muito complicado. Se conseguirem conquistar a Taça e alcançarem o segundo lugar será uma época positiva."

FC PORTO

© JOÃO MANUEL RIBEIRO/GLOBAL IMAGENS

António Lobo Xavier, político

"Parece-me que o FC Porto, que me tinha dado alguma angústia com as derrotas com o Paços de Ferreira e o Beleneneses, está a recuperar a melhor forma que já exibiu esta temporada, o que não será alheio o regresso do Marega, que é um jogador que dá mais confiança aos adeptos. Creio que será um bom jogo, no qual o Sporting vai tentar salvar a época. Eu não tinha jeito para ser treinador, pois não valorizaria muito a Taça de Portugal, dou mais importância ao campeonato, que não ganhamos há muito tempo. Acho, no entanto, que o 1-0 será suficiente embora o Sporting esteja bem e tenha mostrado personalidade depois da crise. Contudo, a vantagem e a moral dos jogadores vão resolver o jogo."