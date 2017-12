Pub

Técnico quer fazer história no clube das Aves

O treinador do Desportivo das Aves, Lito Vidigal, admitiu este sábado que o principal objetivo da equipa é a manutenção na I Liga de futebol, e fazer, assim, história no clube.

A meta traçada é algo bem presente na mente do treinador que garantiu ainda que todos estão a trabalhar em função desse mesmo objetivo.

"Temos um objetivo único. E quando digo temos, é treinadores, jogadores, SAD, toda a gente. Queremos que pela primeira vez na história o Aves faça dois anos consecutivos na I Liga", afirmou.

Em relação ao jogo de domingo, frente ao Feirense (16:00), o técnico mostrou-se confiante e com o único pensamento de vencer.

"Encaramos este jogo com a mesma responsabilidade de sempre. Cada jogo tem a sua história, temos que encarar todos os jogos para vencer. Trabalhamos neste jogo da mesma forma e estamos focados no que podemos fazer, no que a equipa pode fazer para melhorar", começou por dizer.

O técnico considera que a equipa "está a crescer" e com muitas coisas a melhorar.

"Por isso, vamos trabalhar para manter resultados positivos", disse, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com um adversário, que um lugar acima e a um ponto de distância na tabela classificativa da I Liga.

O Feirense, 14.º, mereceu palavras elogiosas do técnico, lembrando o percurso da equipa de Santa Maria da Feira na última temporada, que terminou em oitavo.

"Respeitamos todos os adversários, mas mais importante é a minha equipa. O Feirense tem qualidade e fez, por exemplo, uma campanha positiva na época passada", lembrou.

O treinador voltou ainda a lembrar o empate na última jornada com o FC Porto (1-1), em casa, sublinhando a motivação que isso poderá trazer.

"São jogos diferentes. Tivemos possibilidade de construir um resultado diferente, os pontos que nos fugiram são os que vamos tentar ir buscar agora", finalizou.

O Desportivo das Aves, 15.º, com 19 pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Feirense, 14.º, com 11, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.