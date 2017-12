Pub

Manchester United não foi além de um empate caseiro a dois golos, num jogo em que foi para o intervalo a perder por 2-0

Um golo de Lingard já no período de descontos, permitiu esta quarta-feira ao Manchester United empatar a dois golos com o Burnley em Old Trafford e evitar sofrer aquela que seria a quarta derrota dos rde devils na Liga inglesa.

O Burnley causou sensação em Old Trafford na jornada do Boxing Day, ao ir para o intervalo com uma vantagem de dois golos - Ashley Barnes aos 3' e um golo do ex-portista Steven Defour, de livre, aos 36.

Na segunda parte, contudo, Lingard vestiu a pele de herói. Reduziu aos 53' e marcou nos descontos o golo que evitou a derrota do United e que permitiu ao clube manter o segundo lugar isolado da Liga inglesa.