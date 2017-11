Pub

O internacional sueco , que chegou a Old Trafford proveniente do Benfica, elogia Mourinho e a restante equipa técnica

O futebolista internacional sueco Victor Lindelöf, ex-defesa do Benfica, considerou esta sexta-feira estar a aprender com o melhor treinador do mundo, o português José Mourinho.

"É um treinador muito bom, na minha opinião o melhor do mundo, e poder trabalhar com ele é um prazer", disse o central, em declarações à página oficial do Manchester United, clube para o qual se transferiu do Benfica.

O defesa, de 23 anos, está satisfeito em Manchester, onde diz ter encontrado um staff técnico dos melhores: "São ótimos, aprendo muito com eles. Tento fazer o meu melhor, trabalhar duro todos os dias e ouvi-los, sabem muito de futebol, então trata-se de ouvir e aprender."

O jogador considerou também que os red devils, apesar de seguirem em segundo lugar na Liga inglesa, atrás do rival City, estão a fazer uma boa época.

A equipa de José Mourinho lidera o Grupo A da Liga dos Campeões, com 12 pontos, seguido por Basileia e CSKA, ambos com nove, e de Benfica, que tem zero pontos, é o pior registo de sempre de uma equipa de Pote 1 na fase de grupos.

Lindelöf chegou ao Manchester United no mercado de verão, via Benfica, e no clube inglês não tem sido sempre indiscutível, disputando apenas nove jogos.

"Treinar é divertido, mas jogamos futebol para estar nos jogos, esse é a melhor parte de tudo. Temos muitos jogos por vir e temos que nos focar na recuperação entre jogos, para que o corpo esteja 100% preparado."