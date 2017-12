Rio Ave's Marcelo (L) and Lionn (R) in action against Benfica's Jonas (C) during their Portuguese Cup soccer match, held at Arcos stadium, Vila do Conde, Portugal, 13th December 2017. JOSE COELHO/ LUSA

Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos 'encarnados' a Vila do Conde

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu hoje "total confiança" nos clubes mediante as suspeitas de manipulação de resultados, nomeadamente do encontro entre Rio Ave e Benfica, da I Liga de 2015/16.

"Este e qualquer processo judicial está em segredo de justiça, o que leva a LPFP a ter que aguardar pelo desenrolar e conclusão do mesmo. Por este motivo, e como é óbvio, a LPFP não se intromete e aguarda que tanto os órgãos de polícia criminal como os da disciplina desportiva atuem e decidam, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou ajudas que os mesmos entendam ser necessários", lê-se num comunicado emitido hoje pelo organismo.

O jornal Correio da Manhã, na sua edição de hoje, noticia que a Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos 'encarnados' a Vila do Conde, em 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.

"Por último, e como relatado no comunicado de imprensa do passado dia 27, a LPFP reitera total confiança nas instituições e nas sociedades desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC e neste caso também no SL Benfica, sempre consciente de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais. E da qual não abdicará", remata o organismo.