O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, permitiu hoje a aproximação dos seus mais diretos perseguidores na liderança do segundo escalão do futebol inglês, ao perder por 4-1 em casa do Aston Vila.

Depois de ter chegado ao intervalo empatado (1-1), com golo de Diogo Jota, aos 20 minutos, na segunda parte, a equipa de Nuno Espírito Santo foi incapaz de contrariar a eficácia do Aston Vila.

Os 'wolves', que alinharam de início com Ivan Cavaleiro e Rúben Neves, permanecem líderes do 'Championship' com 76 pontos, mas agora com apenas três pontos de vantagem sobre o Cardiff, segundo.

A vitória permitiu ao Aston Villa subir ao terceiro lugar da segunda divisão inglesa, agora com 69 pontos.

Já o Barnsley, comandado pelo português José Morais, conseguiu hoje escapar à descida à zona de despromoção da segunda divisão do futebol inglês, apesar da derrota por 3-1 no terreno do Middlesbrough.

A derrota em casa do sexto classificado do ´Championship´ deixa o Barnsley em 21.° lugar, com 32 pontos, escapando à queda na classificação em virtude da derrota do Birmingham (22.°, com 30 pontos) no terreno do segundo classificado do segundo escalão inglês, o Cardiff.

José Morais, de 52 anos, assumiu o comando técnico do Barnsley há menos de um mês, tendo como missão imediata evitar a queda do clube para o terceiro escalão.