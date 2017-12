Pub

Os 'citizens' alcançaram a 13.ª vitória seguida na Premier League e a 20.ª em todas as competições, o melhor registo de sempre da história do clube

O Manchester City manteve hoje os oito pontos de vantagem na liderança da Liga inglesa de futebol, ao receber e bater o West Ham por 2-1, num encontro da 15.ª jornada em que teve que dar a volta ao marcador.

Frente ao penúltimo classificado da prova, os 'citizens' alcançaram a 13.ª vitória seguida na 'Premier League' e a 20.ª em todas as competições, o melhor registo de sempre da história do clube.

O West Ham, que ainda não venceu na competição sob o comando do escocês David Moyes, chegou à vantagem pelo italiano Ogbonna, aos 44 minutos, mas a equipa da casa deu a volta na segunda parte.

O argentino Otamendi, ex-jogador do FC Porto, empatou a partida aos 57 minutos e o espanhol David Silva, aos 83, consumou a 'cambalhota' no marcador.

Do lado do Manchester City, Bernardo Silva foi lançado na partida apenas nos descontos, aos 90+3 minutos, enquanto José Fonte continua ausente no West Ham, devido a lesão.

Este triunfo, no jogo que encerrou a ronda, mantém o City com uma confortável vantagem de oito pontos na liderança da 'Premier League' sobre o Manchester United, de José Mourinho, em véspera do dérbi de Manchester, em Old Trafford, no próximo domingo.

No primeiro jogo do dia, Bournemouth e Southampton, sem Cédric Soares, lesionado, empataram a uma bola, num duelo entre equipas que seguem a meio da tabela.

O Manchester United reforçou sábado o segundo lugar, ao vencer fora o Arsenal por 3-1, com um 'bis' de Lingard e uma série de defesas 'impossíveis' de De Gea.

