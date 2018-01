Pub

Ponta internacional esteve intratável diante de Direito e ajudou Agronomia a vencer por 20-10. Cascais e Belenenses também ganharam e trio ocupa o topo da classificação do Campeonato.

Concluiu-se esta tarde a 6.ª jornada do Campeonato nacional, ronda que abriu a 2.ª volta da prova e depois dos triunfos dos três primeiros (Agronomia, Cascais e Belenenses), abriu-se um fosso de 7 pontos para o trio que fecha a tabela classificativa. Sabendo-se que o campeonato será mais uma vez decidido num modelo de meias-finais, tudo indica que os três da frente já quase têm passaporte garantido para a fase seguinte ficando à espera da derradeira equipa que se qualifica. Mas, a quatro jornadas do fim, esta distância ainda que significativa não é alarmante. No entanto, para CDUL e Direito vencedores das últimas nove edições da prova! o sinal é claramente amarelo. E parece que só um deles seguirá em frente

No mal tratado relvado da Tapada (casa de ferreiro) uma cansada Agronomia recebeu e bateu Direito 20-10 numa partida em que esteve sempre na frente, mas na qual o seu domínio não foi tão flagrante como na 4.ª feira diante do CDUL. Logo aos 9" o quinze da casa faria o primeiro ensaio da tarde com António Pena Monteiro a concluir um fantástico envolvimento com participação dos fijianos Meli e Nasinga e do defesa Manuel Cardoso Pinto. Passes pelas costas, fixações corretas e linhas de corrida irrepreensíveis dos três-quartos, foi todo um catálogo de bem jogar que serviu para abrir o marcador (7-0).

Apesar das evidentes dificuldades nas mêlées e até nos alinhamentos (4 ou 5 perdidos de introdução própria!) Direito ia reagindo com garbo, mas apesar de acabar o 1.º tempo por cima só marcaria até ao intervalo numa penalidade de Nuno Sousa Guedes aos 11". O chutador advogado falharia uma fácil tentativa, tal como aliás José Rodrigues que ao converter novo pontapé à meia hora de jogo levou a partida para o descanso com 10-3 para os da casa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A 2.ª parte arrancou novamente sob domínio de Agronomia e aos 45" foi a vez do ponta António Pena Monteiro, em estilo de escorregadia enguia, se libertar de uma série de adversários e conseguir transmitir a oval a Cardoso Pinto para o segundo ensaio do jogo (15-3) retribuindo o passe em bandeja feito por este no ensaio inaugural. E com esta dupla diabólica a equipa de Frederico Sousa lá vai moendo o juízo aos adversários... e deliciando quem gosta de ver bom râguebi, jogado de forma envolvente, esteticamente escorreita e tremendamente eficaz.

Direto reagiu e foi à procura do seu ensaio, o que conseguiria aos 56" um maul na sequência de uma falta chutada para a touche, de autoria do pilar Bernardo Gonçalves (que defrontava o irmão Tomás sob os olhos dos divididos pais).

Mas pouco depois Agronomia restabelecia o seu domínio quando o ativo formação Gonçalo Prazeres surgiu bem no apoio a uma entrada poderosa do ponta e "armário" fijiano Lote Nasinga, voltando a colocar a diferença entre as duas equipas em 10 pontos (20-10), suficiente para tirar o ponto de bónus defensivo aos advogados. Que no derradeiro minuto de jogo bem poderia ter surgido se, em vez de optarem por chutar uma falta para fora perdendo de seguida o seu próprio alinhamento tivessem tentado os postes. Uma má decisão que implicou a saída da Tapada de mãos a abanar

No Restelo o Belenenses bateu a Académica por 36-17 sem ponto de bónus pois marcou três ensaios contra dois do adversário. Com domínio flagrante dos avançados azuis nas fases estáticas (como no ensaio inaugural do n.º 8 Tomás Sequeira após uma mêlée a 5 metros) e o acerto dos pontapés de João Freudenthal, a equipa de João Mirra já vencia ao intervalo por 19-10. Ainda tremeu quando viu os pretos de Coimbra aproximarem-se no início do 2.º tempo (19-17), mas depois a melhor dinâmica de jogo do Belenenses e o seu superior banco fizeram a diferença, cimentada pelos ensaios de Duarte Azevedo e Rodrigo Marta. E os azuis lá seguem num surpreendente 3.º lugar, sendo a única equipa que apenas concedeu uma derrota. Chapeau!

Entretanto ontem, no relvado sintético da Guia, o Cascais de Tomaz Morais confirmou ser uma equipa com que há que contar para a discussão do título ao impor ao campeão nacional CDUL a terceira derrota, em cinco jogos, nesta fase, vencendo por 22-15.

Depois do pesado desaire sofrido a meio da semana na Tapada numa partida para acertar as contas da prova (34-0, com os universitários dominados em todos os departamentos do jogo a concederem cinco ensaios e a penetrarem na área de 22 agrónoma apenas a cinco minutos do fim!) a equipa de Jack Farrer até esteve uns bons furos acima do que lhe temos visto. Mas foi insuficiente para um quinze do Dramático muito determinado, pleno de confiança e que mesmo a jogar, num curto período a meio da 2.ª parte, com menos dois elementos (amarelos a Mauro Estrela e Francisco Costa Campos, dois jogadores das linhas atrasadas) nunca viu desabar a sua exemplar organização defensiva.

Entrada de rompante da equipa da casa que aos 8" já vencia por 10-0 (penalidade do abertura sul-africano Allerston, autor de 17 pontos em pontapés, e ensaio do ponta Miguel Lucas a concluir lance com vários encadeamentos e passe extralongo do seu n.º10).

Mas já podendo contar como os "reforços" Jorge Abecassis, Tiago Girão, McSullea (vindos de lesão) e dois neozelandeses (pilar e três-quartos) chegados há um semana é indesmentível que possui o mais vasto e melhor apetrechado plantel nacional e, mais tarde ou mais cedo, vai-se fazer sentir o seu peso específico o CDUL entrou finalmente no jogo e mesmo a jogar com 14 (amarelo ao pilar Sorvea) chegou ao ensaio pelo 2.ª linha Vladimir Grikh finalizando um período de intenso domínio em que esteve por diversas vezes literalmente em cima da linha de ensaio contrária (10-5)

Na 2.ª parte seria o CDUL a mandar no jogo perante o sempre coeso muro defensivo cascalense estilo "alma até Almeida", mas terá que se penitenciar pelo facto de, entre os 54" e os 68", ter estado em vantagem numérica (chegou a jogar 15 contra 13!) e apesar de acampar nos 22 contrários por longo período, acabaria por sair de lá sem qualquer ponto! E ainda permitiria que em duas faltas feitas no pouco tempo em que se jogou no seu meio-campo o excelente Allerston alargasse o resultado para 22-8.

Valeu aos campeões nacionais que no derradeiro lance de jogo, em maul dinâmico, Francisco Appleton fizesse o segundo ensaio que, convertido por Abecassis valeu, do mal o menos, o justo ponto de bónus defensivo.

Classificação do grupo A estando em atraso o jogo CDUL-Belenenses que será realizado na 4.ª feira, pelas 21.00 no EU Lisboa: Agronomia, 21 pontos; Cascais, 19 pontos; Belenenses, 17; CDUL, 10; Direito, 9; Académica, 5.