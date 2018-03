Diego López foi retirado do campo de maca

O Levante e o Espanyol empataram este domingo 1-1, num encontro da 27.ª jornada marcado pela lesão do guarda-redes da equipa catalã, Diego López, que sofreu um traumatismo craniano com perda de consciência.

"O Diego López sofreu um traumatismo craniano, com perda de consciência. Vai ser transportado ao hospital, para realizar mais exames", anunciou o Espanyol, na sua conta no Twitter.

O guarda-redes dos catalães chocou com Sadiku aos 39 minutos, saindo do relvado em maca e com colar cervical, sendo substituído por Pau López. Ao intervalo, o jogador dos locais também ficou nos balneários.

Os dois golos do encontro aconteceram na segunda metade, com os locais a adiantarem aos 55 minutos, através de um penálti convertido por Jose Morales, e os forasteiros a empatarem nos descontos, aos 90+1, pelo brasileiro Leo Baptistão.

Na tabela, o Espanyol segue, provisoriamente, no 14.º posto, com 32 pontos, enquanto o Levante é 17.º, com 21.