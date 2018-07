Yannick Djaló poderá estrear-se este sábado em Guimarães

Treinador do Boavista admite partida "empolgante" com Desp. Chaves

Luís Felipe, jogador que cometeu na última jornada a grande penalidade que permitiu ao Benfica vencer no Bonfim (2-1) aos 90+2 minutos, fraturou o perónio esquerdo, no treino de quinta-feira, e aguarda cirurgia

Já o médio João Teixeira, cedido pelo Benfica ao emblema setubalense, foi na quinta-feira submetido a intervenção cirúrgica no joelho direito (lesão meniscal), segundo fonte oficial do clube.

Além destes dois atletas, no sábado na partida frente do Vitória de Guimarães, a contar para 30.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, o Vitória de Setúbal não vai ter disponíveis Nuno Pinto (lesão muscular na coxa esquerda), Tomás Podstawski e André Sousa (ambos com entorse no joelho direito).

As boas notícias para o treinador José Couceiro prendem-se com a estreia na convocatória de Yannick Djaló. O avançado, que tinha sido sujeito a intervenção cirúrgica ao joelho em setembro de 2017, pode voltar a competir em Guimarães, no sábado, no jogo que está agendado para as 20.30 horas.