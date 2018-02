Pub

O clássico de sexta-feira entre o FC Porto e o Sporting, no Dragão, está marcado por várias interrogações, com os dois treinadores neste momento ainda sem saberem ao certo os onzes que vão poder alinhar, devido a ausências já confirmadas e muitos jogadores que se encontram em dúvida devido a lesão.

O ataque é provavelmente o setor que maiores dores de cabeça estará a dar a Sérgio Conceição e Jorge Jesus. No FC Porto, Aboubakar está ausente desde 3 de fevereiro, devido a um problema muscular, e nos últimos dias tem feito treino condicionado e trabalho de ginásio. O brasileiro Tiquinho Soares entrou muito bem na equipa, mas contraíu uma lesão na coxa esquerda diante do Portimonense. E as hipóteses de recuperar até sexta-feira parecem remotas. Ou seja, sobram para já Marega, Gonçalo Paciência e Waris. Mas tanto Soares como Aboubakar ainda podem entrar nas contas.

Jorge Jesus tem igualmente um problema bicudo para resolver no ataque. Bas Dost, o melhor marcador dos leões na Liga, com 20 golos, tem uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, que o fez falhar o jogo de segunda-feira com o Moreirense, em Alvalade. Ou seja, tudo indica que o holandês não irá recuperar a tempo. A confirmar-se será uma baixa de peso de um jogador que Jorge Jesus já admitiu ser preponderante: "Qualquer equipa que tenha um goleador está dependente dele. Só temos um, não temos dois que façam muitos golos. O Bas Dost faz golos com alguma facilidade."

Além da possível ausência de Bas Dost, o jogo com o Moreirense na segunda-feira furou por completo os planos de Jesus, que se vê privado de utilizar Gelson Martins no Dragão. Neste caso não por lesão, mas pelo facto de o jovem ter visto um cartão vermelho (acumulação de amarelos) por ter tirado a camisola para festejar o golo aos 90"+2, para mostrar uma mensagem de apoio a Rúben Semedo, um dos seus melhores amigos que se encontra detido em Espanha. O gesto mereceu o reparo do treinador no final do jogo, mas ontem William e Rafael Leão, seus colegas de equipa, vieram dar-lhe todo o apoio.

Mas os problemas dos dois treinadores não se esgotam aqui. No boletim clínico divulgado ontem pelo Sporting ficou a saber-se que existem um total de sete jogadores de baixa. Além de Bas Dost e Podence (foi operado recentemente a uma fratura no pé esquerdo), há quatro atletas a recuperar de gripe - William Carvalho, Fábio Coentrão, Ristovski e Palhinha. Este quarteto deve recuperar, mas os leões anunciaram igualmente que o lateral direito Piccini contraíu uma lesão muscular nos adutores da coxa direita. Ou seja, o italiano está em dúvida.

No FC Porto existem também outras baixas e dúvidas para o clássico. O defesa esquerdo Alex Telles é carta fora do baralho, pois está a contas com uma entorse no joelho esquerdo, e tudo indica que frente ao Sporting o eleito voltará a ser o jovem Diogo Dalot. Do lado direito da defesa, Ricardo Pereira tem feito tratamento e trabalho de ginásio e deverá igualmente ficar de fora, tal como Danilo - o médio recupera de uma rotura muscular e está fora da equipa desde 25 de janeiro.

A boa notícia para Sérgio Conceição prende-se com a recuperação de Corona. O mexicano foi operado a uma fratura num dedo da mão esquerda e pode entrar nas opções para o clássico de sexta-feira no Dragão.