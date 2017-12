Pub

Sérvio já não vai participar em torneio em Abu Dhabi

Afinal Novak Djokovic já não vai regressar à competição em Abu Dhabi. A mesma lesão que o tem afastado dos courts nos últimos seis meses fez com que o sérvio abdicasse já esta manhã de sexta-feira das meias-finais do torneio de exibição nos Emirados Árabes Unidos.

"Tenho pena de ter de desistir de Abu Dhabi, mas a minha equipa médica aconselhou-me a não arriscar depois de nos últimos dias eu ter voltado a sentir algumas dores no cotovelo direito durante os treinos. Este meu problema poderá afetar a minha programação para as primeiras semanas de 2018, mas sobre isso tomarei uma decisão mais tarde", disse o tenista em comunicado.

Com a ausência de Djokovic, o britânico Andy Murray fará as suas vezes no torneio de exibição.