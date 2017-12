Pub

Donovan Mitchell é o rookie dos Utah Jazz de quem todos falam após os extraordinários 41 pontos apontados aos New Orleans Pelicans

Salt Lake City já não se recorda dos tempos áureos dos Utah Jazz quando no final do último século conseguiam, com John Stockton e Karl Malone ao comando, ombrear nas finais de NBA diante dos Bulls de Michael Jordan.

É prematuro dizer-se que estes tempos estão de regresso mas, para já, há um sinal, um bom sinal, de seu nome Donovan Mitchell, rookie dos Jazz, numa operação facilitada pelos Denver Nuggets. O base marcou 41 pontos na madrugada de ontem frente aos New Orleans Pelicans, levando a sua equipa ao triunfo por 114-108. No fim de contas, estamos a falar da melhor pontuação de um rookie em época de estreia desde 2011, quando Blake Griffin fez 40 pelos Los Angeles Clippers, equipa que ainda representa muito embora sem confirmar aquilo que prometia.

Para se ter uma ideia da impressão que deixou, DeMarcus Cousins, basquetebolista dos Pelicans, no final do jogo não teve problemas em elogiar Donovan Mitchell: "O rookie fez um jogo do outro mundo. Ele dominou tudo do início ao fim. Digam o que é que ele não fez bem. Impressionante."

Não se sabe muito bem o que pode fazer Donovan Mitchell pelos Utah Jazz, uma equipa que nos últimos cinco anos conseguiu em apenas uma ocasião chegar aos playoff. Ainda assim, há várias situações que dão que pensar. A primeira tem que ver com o número que utiliza, o 45. E essa escolha deve-se a Michael Jordan, o melhor basquetebolista de todos os tempos, mas pela incursão do antigo atleta dos Bulls pelo basebol, a modalidade de eleição de Donovan Mitchell... até ao momento em que se lesionou num pulso após um embate violento com um adversário.

O tempo de paragem para recuperar fisicamente fez que o jovem ponderasse as suas opções. Após muito pensar decidiu-se pelo basquetebol e teve a sorte de encontrar Rick Pitino, antigo treinador dos Celtics e dos Knicks e que agora forma jovens na Universidade de Louisiana. Pitino insistiu com Donovan e conseguiu retirar-lhe o medo de falhar.

Há quem considere que o jovem de 21 anos está a perder tempo na equipa de Salt Lake City. Para já, lidera as estatísticas para melhor rookie do ano, inclusivamente é o 23.º melhor marcador na atual temporada. Contudo, se os outros rookies de relevo como Jayson Tatum (Boston Celtics) e Ben Simmons (Philadelphia 76"ers) têm companheiros com talento que os fazem crescer, é quase unânime que Donovan está bastante desacompanhado.

Tendo em conta o que já mostrou, é quase certo que os Denver Nuggets devem estar profundamente arrependidos de o terem escolhido como 13.ª escolha do draft para depois o trocarem pelo duo Tyler Lindon e Trey Lyles. Opções...