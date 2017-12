Pub

O clube de Matosinhos assegurou a contratação do avançado Sancidino Silva até ao final da época, com mais duas de opção, anunciou esta segunda-feira a SAD do clube da II Liga

O jogador de 23 anos, internacional sub-17 por Portugal, pode ser inscrito imediatamente por estar desempregado, desde que deixou o Arouca, também do segundo escalão, no início da presente temporada, assegurou o emblema de Matosinhos.

Sancidino formou-se nos escalões jovens do Benfica, jogou na equipa B encarnada e rumou ao Arouca, na época 2016/17. Iniciou a presente temporada no emblema arouquense, mas saiu por mútuo acordo antes do fecho do mercado de transferências.

Nascido na Guiné-Bissau, mas detentor de nacionalidade portuguesa, o futebolista pode jogar em várias posições na linha avançada.

Decorridas 15 jornadas, o Leixões ocupa o quarto lugar da II Liga, com os mesmos 26 pontos do Santa Clara, a dois do líder Académico de Viseu, e defronta no domingo o Arouca (15.00).