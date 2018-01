Pub

Emblema de Matosinhos venceu este domingo em casa o Real, por 3-0, e igualou os 34 pontos de Académica e Académico de Viseu, que empataram este sábado. Arouca e Nacional também venceram e passaram a somar 32

Depois do empate (1-1) deste sábado em Coimbra entre as duas equipas na zona de promoção, Académica e Académico de Viseu, o Leixões aproveitou para somar três pontos na receção ao Real e igualar os 34 dos dois conjuntos do centro do país.

O emblema de Matosinhos venceu a formação de Sintra, no Estádio do Mar, por 3-0, com golos de Ricardo Alves (5 minutos), Breitner (45', de grande penalidade) e Kukula (69').

Quem também aproveitou para se aproximar dos lugares de subida foram os dois clubes despromovidos da I Liga na época passada, Arouca e Nacional. Os beirões receberam e bateram o Famalicão por 1-0, com golo de Barnes Osei (22'), enquanto os insulares foram ao reduto do Penafiel triunfar por 3-0, cortesia de Ricardo Gomes (63'), Witi (82') e Murilo (90').

Aos perseguidores Arouca e Nacional, que têm 32 pontos, pode juntar-se o Santa Clara, que ainda este domingo recebe o Cova da Piedade (16.00).

Nos outros jogos do dia, o líder FC Porto B venceu no terreno do Gil Vicente (1-0), União da Madeira e Sp. Braga B empataram a um golo e o V. Guimarães B bateu o Varzim (2-1), em partida entre dois conjuntos que ocupam a zona de despromoção.