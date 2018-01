Pub

Médio, ex-Sporting, estava impedido de jogar até dia 1 de janeiro de 2018. Esta segunda-feira começou o jogo no banco, mas acabou por se estrear na segunda parte do encontro da 22.ª jornada da liga inglesa.

Quatro meses depois, Adrien Silva estreou-se pelo Leicester, ao ser lançado por Claude Puel aos 86 minutos do jogo dos foxes com o Huddersfield, por 3-0.

Adrien não foi inscrito no verão à conta de um atraso de 14 segundos no envio de documentação referente à sua saída do Sporting para o Leicester. Por isso ficou impedido de jogar até o mercado voltar a abrir (1 de janeiro). Esta segunda-feira, voltou aos relvados, depois de mais de quatro meses em que só treinou...

Mahrez, aos 53 minutos, Slimani, aos 60' e Albrighton, aos 90'+2', fizeram os golos da vitória do Leicester, que ocupa o oitavo lugar da tabela da Premier League, com 30 pontos somados ao cabo de 22 partidas.