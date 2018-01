Pub

Com 33 anos e 24 dias, LeBron ultrapassou o recorde de Kobe Bryant, que chegou aos 30000 pontos com 34 anos e 104 dias.

LeBron James tornou-se na terça-feira no mais novo jogador a atingir os 30 mil pontos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mas viu os Cleveland Cavaliers, finalistas em 2017, somarem mais uma derrota.

King James entrou para o encontro com os San Antonio Spurs a sete pontos de alcançar a marca, à qual chegou com um lançamento a um segundo do final do primeiro período do encontro em casa dos San Antonio Spurs, do qual os cavs saíram derrotados por 114-102.

O extremo, que terminou a partida com 28 pontos, juntou-se a um lote reduzido de seis jogadores que chegaram aos 30.000 pontos: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Dirk Nowitzki (também em atividade).

Ao alcançar os 30.000 pontos, LeBron tornou-se no primeiro basquetebolista a juntar essa marca a mais de 7000 assistências e outros tantos ressaltos.

"É um momento especial. Apenas comecei a pensar sobre tudo nesta caminhada, desde que era um miúdo que pegou pela primeira vez numa bola de basquetebol, quando tinha cinco anos, até que comecei a jogar basquetebol organizado, aos nove, e todo o caminho até chegar aqui. Agradeci a muita gente. Foi um momento especial", disse LeBron.

Após o final do primeiro período, LeBron foi cumprimentado pelos colegas de equipa e adversários, sendo aplaudido de pé pelo público dos Spurs antes do recomeço da partida.

Contudo, a noite acabou não ser de festejo completo para LeBron James, uma vez que os Cavaliers somaram a segunda derrota consecutiva e a sexta nos últimos sete encontros, com a equipa de Cleveland a seguir na terceira posição da Conferência Este, com 27 vitórias e 19 derrotas.

A atravessar um mau momento estão também os Boston Celtics, lideres do Este, que sofreram a quarta derrota consecutiva, em casa dos Los Angeles Lakers, 11.ºs no Oeste, por 108-107, com Kyle Kuzma em destaque nos californianos, com 28 pontos, 17 dos quais no último período.