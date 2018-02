Pub

LeBron James foi o protagonista da edição 2018 do reformulado All Star Game da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao conduzir a sua equipa à vitória, por 148-145, frente ao conjunto liderado por Stephen Curry.

O jogador dos Cleveland Cavaliers foi o melhor marcador do encontro, ao conseguir 29 pontos, com 12 em 17 nos lançamentos de campo, aos quais juntou 10 ressaltos e oito assistências, números que lhe valeram ser eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP).

LeBron James, que já tinha sido o MVP em 2006 e 2008, na sua primeira passagem pelos 'Cavs', foi decisivo na parte final, com um 'triplo' que empatou o jogo a 144 (a 1.30 minutos do fim) e o lançamento que passou a sua equipa para a frente por 146-145, com 34,5 segundos para jogar.

Depois, o '23' dos 'Cavs' ainda fez a assistências para Russell Westrbrook selar o resultado final, a 10,7 segundos do fim. A equipa de Stephen Curry teve uma derradeira posse de bola, mas, face à boa defesa do 'Team LeBron', não conseguiu lançar ao cesto.

Além de LeBron James, destaque na equipa dos vencedores para Kevin Durant (19 pontos) e Paul George (16), sendo que um total de nove jogadores marcaram 11 ou mais pontos.

Na equipa de Stephen Curry, que se ficou pelos 11 pontos, com apenas três 'triplos' marcados, em 11 tentados, o melhor foi DeMar DeRozan, com 21 pontos, seis ressaltos e duas assistências.

Damian Lillard (21 pontos), Joel Embiid (19) e Karl-Anthony Towns (17 e 10 ressaltos) também se destacaram nos derrotados, ao contrário de James Harden, que foi o jogador que mais lançou (19 vezes), mas só acertou cinco 'tiros', para 12 pontos.

Em Los Angeles, em vez do tradicional jogo entre as Conferências Este e Oeste, o 'All Star Game' foi um confronto entre as equipas dos 'capitães' LeBron James e Stephen Curry, os dois jogadores mais votados pelo público.