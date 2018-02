Pub

Comentador Pedro Henriques desvaloriza lesões de Danilo e Marcano, considera um risco Gelson jogar e vê Ristovski como opção para dar velocidade à ala direita leonina

Realiza-se esta noite no Dragão (20.15) o quinto clássico da época, com o equilíbrio a pautar os duelos entre os três grandes, de tal forma que ainda ninguém venceu em quatro partidas. Ainda assim, este é um encontro inserido num contexto diferente, pois FC Porto e Sporting disputam a 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal.

Este jogo fica marcado por lesões em jogadores importantes das duas equipas. Nos dragões sabe-se que Marcano e Danilo, dois titulares indiscutíveis, não estão em condições de alinhar. Já não estavam com o Sp. Braga, com Reyes e Sérgio Oliveira, os substitutos, a marcarem e a serem decisivos.

No Sporting falta o matador Bas Dost e ainda Podence, que foi ontem operado. Gelson Martins seguiu viagem mas é uma incógnita.

"Em relação ao FC Porto não vejo que seja um grande problema até porque a equipa esteve bem com o Sp. Braga. Acho que a situação é mais preocupante no Sporting. Surpreendentemente, ou talvez não, no FC Porto a equipa não se tem ressentido ao nível de qualidade. Na minha opinião, o FC Porto está mais forte coletivamente, por isso as ausências notam-se muito mais no Sporting", considera ao DN o agora comentador Pedro Henriques, outrora jogador de Benfica, FC Porto e Belenenses, entre outros.

Se o antigo defesa-esquerdo defende esta tese, Sérgio Conceição prefere ver a situação de outro prisma. "O Sporting tem jogadores com características diferentes de Bas Dost e Gelson, tem um excelente plantel, com soluções credíveis para todos os lugares. É claro que, neste trajeto e nesta meia época, esses dois jogadores foram importantes, principalmente em termos ofensivos, mas isso não fragiliza, na minha opinião, a equipa. Nós também não temos o Marcano, o Danilo e o André André, que não vão estar aptos para amanhã [hoje]. Temos de arranjar soluções enquanto treinadores", defendeu o técnico portista em conferência de imprensa.

Por seu turno, Jorge Jesus confidenciou que ainda é uma hipótese Gelson recuperar a tempo de dar o seu contributo. "Os lesionados mantêm-se, Bas Dost e Podence com lesões muito mais graves do que o Gelson, que há ainda uma réstia de esperança de conseguir recuperar", referiu. E mais à frente proferiu uma frase que pode indiciar a sua vontade em colocar Gelson em campo: "Recordando o meu grande amigo Quinito, tenho de pôr a carne toda no assador, ou seja, tudo o que tiveres de bom e com o risco de teres prejuízo à frente."

Para Pedro Henriques talvez fosse melhor Jesus abdicar de Gelson, mesmo que este esteja disponível. "É um risco grande para o Sporting colocar o Gelson em jogo se quer realmente focar-se no campeonato. Se está em dúvida é porque ainda não está forte o suficiente."

Se Jesus é o primeiro a referir que o Sporting está privado dos "dois jogadores mais rápidos do plantel e diferentes dos restantes", referindo-se a Gelson e Podence, Pedro Henriques avança com uma solução: "Mesmo com uma defesa a quatro, não era despropositado jogar o Ristovski no lugar do Gelson, até por ser aquele que é capaz de dar mais velocidade no corredor. Não era desajustado o Sporting jogar com dois laterais na direita. Com Doumbia e Ristovski, o Sporting pode esperar um bocadinho mais atrás para ganhar as costas da defesa", explica Pedro Henriques constatando que "não há mais velocistas na equipa" leonina. Até por isso, sublinha, "Raphinha agora dava muito jeito".

Sobre o FC Porto, e na qualidade de analista que gosta de ver muitos golos, Pedro Henriques revela que preferia ver os dragões com Corona e Brahimi nas alas, Marega e Aboubakar na frente com Sérgio Oliveira e Herrera no meio-campo. "Como o Corona é intermitente, percebo que o Sérgio coloque mais um médio, que pode ser o Óliver, retire o Corona e desvie o Marega para a direita", explica.

E acabamos a conversa com Pedro Henriques pelo tema com que iniciámos este texto. Haverá hoje finalmente um vencedor ao quinto clássico da época? "Já podia ter acontecido, o Benfica podia ter ganho ao Sporting e o FC Porto ao Benfica. Não houve um resultado diferente porque houve equipas perdulárias. Para este jogo gostava que existissem golos e como não sou treinador posso dizer o que penso; o FC Porto é mais forte, é a melhor equipa do campeonato e em condições normais a melhor equipa ganha ou cria mais situações de golo. O FC Porto é favorito porque joga melhor e atua em casa."