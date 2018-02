Pub

Jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa joga-se no Cazaquistão às 16:00 de Lisboa na quinta-feira

O árbitro francês Ruddy Buquet dirige na quinta-feira o jogo da Liga Europa de futebol entre Astana e Sporting, enquanto o holandês Serdar Gözübüyük estará na receção do Marselha ao Sporting de Braga, indicou hoje a UEFA.

Os dois jogos são da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com as duas equipas portuguesas a iniciarem a eliminatória fora de casa, os 'leões' no Cazaquistão, às 16:00 de Lisboa na quinta-feira, e os 'arsenalistas' às 20:05.

O francês Ruddy Buquet estará pela terceira vez num jogo do Sporting, depois de ter apitado na visita ao Bayer Leverkusen em 2015/16 (derrota por 3-1), e na receção ao Wolfsburgo (0-0), em 2014/15, ambos na Liga Europa.

O árbitro holandês Serdar Gözübüyük fará no Velódrome de Marselha, no jogo do Sporting de Braga, uma estreia a dirigir jogos com clubes portugueses, apesar de ter estado num jogo das seleções, de sub-19.

Nos jogos da Liga Europa foi nomeado também um árbitro português, no caso Artur Soares Dias, que estará na receção do Nápoles ao Leipzig.