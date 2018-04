Pub

Apoiante do Liverpool, de 53 anos, está hospitalizado

Dois italianos foram detidos por tentativa de homicídio, após o jogo entre o Liverpool e a Roma, das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a polícia inglesa.

O ataque dos dois homens, com 25 e 26 anos, aconteceu antes do encontro e vitimou um apoiante do Liverpool, de 53 anos, que está hospitalizado.

A polícia anunciou outras sete detenções, por incidentes ocorridos nas imediações de Anfield Road antes do encontro da primeira mão das meias-finais, que o Liverpool venceu por 5-2.

O Liverpool já se manifestou "chocado e horrorizado" com o incidente, que a UEFA qualificou como "um ataque vil".

A Roma também já reagiu, considerando o comportamento "abominável" e garantiu a disponibilidade "para cooperar com o Liverpool, com a UEFA e com as autoridades".