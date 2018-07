Boateng considera Cristiano Ronaldo o avançado "mais completo"

Árbitro do Real Madrid-Juventus com proteção policial após ameaças

"Nenhum avançado consegue ser mais completo que o Cristiano. Remata com o direito, com o esquerdo, com a cabeça e tudo isto na perfeição. Em frente à baliza oposta é uma máquina", assegurou o defesa central, em declarações à revista Kicker.

Segundo Boateng, o Bayern só poderá travar a eficácia de Ronaldo se "trabalhar em equipa" e tem a consciência de que será difícil anulá-lo por completo pois "[Cristiano] tem uma excelente capacidade de desmarcação e um grande timing".

O internacional alemão já defrontou o avançado do Real Madrid por diversas ocasiões, tanto no Bayern de Munique, como na seleção da Alemanha.

"Tenho experiências positivas e negativas com ele, existe um equilíbrio. Com a seleção temos quase sempre conseguido neutralizá-lo, como por exemplo na nossa vitória por 4-0 no Mundial de 2014. Com o Bayern conseguimos eliminar o Real Madrid uma vez, mas também fomos eliminados duas vezes", referiu.

Boateng concluiu dizendo que, apesar do grande perigo estar no jogador português, a equipa não se deve fixar apenas no avançado porque "os outros jogadores do Real são demasiado bons" e travar o Cristiano "representa apenas 50%" do que têm que fazer.

Os bávaros vão defrontar o Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões, sendo que a primeira mão se vai disputar na Allianz Arena, na quarta-feira, e a segunda mão em Madrid, a 1 de maio.