Sandro Wagner marca o terceiro do Bayern

O Bayern Munique confirmou hoje o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, após vencer, em Istambul, o Besiktas, por 3-1, elevando o resultado da eliminatória para 8-1.

Mesmo com o 5-0 da primeira mão, a formação germânica não arriscou e apresentou na Turquia o seu 'onze' habitual, com o médio espanhol Thiago Alcantara a abrir o marcador aos 14 minutos, num lance com assistência de Thomas Muller.

Logo no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, Gonul elevou a vantagem para o Bayern Munique, num lance infeliz do lateral-direito dos campeões turcos.

Ricardo Quaresma foi titular e esteve a tempo inteiro no Besiktas, que reduziu a diferença através do avançado brasileiro Vagner Love, aos 59 minutos, mas os bávaros confirmaram o novo triunfo, aos 84, por Sandro Wagner.

O Bayern Munique, que conquistou por cinco vezes a Liga dos Campeões (Taça dos Campeões Europeus), a última em 2012/13, juntou-se nos quartos de final a Real Madrid, Sevilha, Manchester City, Liverpool, Roma e Juventus.

Ainda hoje, o FC Barcelona recebe o Chelsea, no duelo que encerra os 'quartos'. Na primeira mão, em Londres, as duas equipas empataram a um golo.