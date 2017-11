Pub

O português Jorge Sousa vai estar no Azerbaijão a dirigir o Qarabag-Chelsea

O alemão Deniz Aytekin foi nomeado pela UEFA para arbitrar na quarta-feira o CSKA Moscovo-Benfica, jogo do Grupo A da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o seu compatriota Felix Zwayer vai estar no Sporting-Olympiacos, do Grupo D.

Aytekin, de 39 anos, vai apitar pela primeira vez um jogo do Benfica nas competições europeias e vai encontrar pela terceira vez uma equipa portuguesa, depois de ter estado no Atlético Madrid-FC Porto (2-0) em 2013, na Liga dos Campeões, e no Birmingham City-Sporting de Braga (1-3) em 2011, para a Liga Europa.

Na última temporada, o árbitro alemão esteve no FC Barcelona-Paris Saint-Germain (6-1), dos oitavos de final da 'Champions' e foi muito criticado após o encontro de Camp Nou, alegadamente por ter beneficiado os catalães, acabando por não apitar mais qualquer jogo europeu até final da época.

Felix Zwayer, de 36 anos, também vai estrear-se em jogos do Sporting e completar os 'três grandes' de Portugal, depois de já ter apitado encontros com Benfica e FC Porto.

Já esta temporada, em novembro, Zwayer esteve no Benfica-Manchester United (0-1) e em 2016 apitou o FC Porto-Leicester City (5-0), igualmente na Liga dos Campeões.

Destaque ainda para o português Jorge Sousa, que vai dirigir quarta-feira no Azerbaijão o Qarabag-Chelsea, do Grupo C da 'Champions'.