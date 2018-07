Lance Armstrong paga cinco milhões de dólares para encerrar caso judicial

O antigo ciclista norte-americano Lance Armstrong aceitou esta quinta-feira um acordo extra-judicial, a troco de cinco milhões de dólares, para evitar as acusações governamentais de fraude.

O acordo, anunciado pelo advogado do ciclista que ganhou sete títulos da Volta à França - os primeiros seis, de 1999 a 2004, na equipa patrocinada pelo Serviço Postal dos EUA - e depois os perdeu (2012) após admitir ter-se dopado, ocorreu duas semanas antes do início do julgamento no tribunal federal de Washington.

Em causa estava a alegação de que os Correios do país tinham sido afetados pela revelação de que Armstrong usava substâncias dopantes e que, por isso, o ciclista defraudara o governo federal.

Com as autoridades a reclamarem uma indemização da ordem dos 100 milhões de dólares (cerca de 81 milhões de euros), Lance Armstrong rejeitava a acusação e contrapunha os lucros arrecados pela empresa pública por patrociinar o cinclista.

"O Serviço Postal nunca foi prejudicado", reafirmou hoje o advogado, Elliot Peters, a propósito de um caso que desde o início qualificou como não tendo fundamento.

O processo judicial iniciou-se em 2010, com o antigo colega de equipa Floyd Landys a atuar como denunciante para receber parte das verbas pagas pelo Serviço Postal e que o governo viesse a recuperar.

Como parte do acordo, Floyd Landis vai receber 1,1 milhões de dólares cerca de 900 mil euros) dos cinco milhões a pagar por Armstrong, o qual assumirá também as despesas judiciais do antigo colega de equipa.