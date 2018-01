Pub

Duas estrelas do futebol mundial estiveram no placo da final da Taça da Liga por motivos promocionais de uma marca informática

Simon Rolfes e Frank Lampard, respetivamente antigos internacionais pela Alemanha e Inglaterra, estiveram esta manhã em Braga na final four da Taça da Liga.

Lampard, ex-estrela do Chelsea e da seleção inglesa, marcou presença no Municipal de Braga como embaixador da Dell Technologies, empresa responsável pelo sistema Goal Line Technology (GLT). Já o ex-internacional germânico será protagonista de uma campanha publicitária da Dell que será filmada no Municipal de Braga.