Labyad... reforça o Ajax a troco de sete milhões de euros

Zakaria Labyad, antigo jogador do Sporting, foi anunciado como reforço do Ajax para as próximas quatro temporadas.



O internacional marroquino, que foi dispensado por Jorge Jesus depois de uma ligação ao clube de Alvalade entre 2012 e 2016, realizou uma excelente temporada pelo Utrecht com 17 golos em 37 jogos, o que valeu a transferência orçada, segundo a imprensa hoalndesa, em sete milhões de euros.



Este é o segundo grande clube holandês que o médio ofensivo de 25 anos representa na Holanda depois de ter sido formado no PSV de onde saiu para o Sporting a custo zero.