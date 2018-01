Pub

Lenda japonesa dos relvados renova com o Yokohama FC e vai para a 33.ª época como profissional

Os japoneses são conhecidos pela sua longevidade e Kazuyoshi Miura trata de o demonstrar nos relvados. Aos 50 anos, o pioneiro futebolista nipónico continua no ativo e renovou o contrato com o Yokohama FC, da segunda divisão, para mais uma época.

Miura foi a figura que abriu portas à internacionalização dos futebolistas japoneses, quando, aos 16 anos, resolveu seguir a rota do famoso personagem de animação Oliver Tsubasa e emigrar para o Brasil atrás do sonho de se tornar futebolista profissional.

Foi lá, com a mítica camisola do Santos de Pelé, que ainda nos anos 1980 começou uma carreira que passou pela Europa (Genova e Dinamo Zagreb), esteve ligada ao nascimento da atual J-League (1993), ao primeiro apuramento do Japão para um Mundial de futebol (1998), entre outras proezas - como ter sido o melhor marcador e MVP da edição inaugural da J-League, apesar da presença de craques estrangeiros como Gary Lineker e Zico ou ter sido o primeiro japonês a ganhar o prémio de melhor jogador asiático, nesse mesmo ano de 199.

Agora, Kazu Miura está ao serviço do Yokohama FC, clube ao qual chegou em 2005, já com 38 anos. Com o novo contrato, o avançado vai cumprir a sua 33.ª época como profissional, ele que no ano passado se tornou no mais velho jogador a marcar um golo em ligas profissionais.

"Vou sempre jogar com o coração e procurar continuar a crescer como jogador", disse o avançado à agência noticiosa Kyodo, citado pela BBC.