A equipa de Turim subiu provisoriamente à liderança da Série A italiana

A Juventus assumiu este sábado a liderança da Série A italiana, embora de forma provisória, ao vencer, em Verona, o Chievo, por 2-0. Este triunfo coloca pressão agora no Nápoles, que este domingo recebe o Bolonha e terá de vencer se quiser manter-se no primeiro lugar à 22ª jornada.

A vecchia signora apenas chegou ao triunfo no segundo tempo e já depois de Samuel Bastien e Cacciatore terem sido expulsos, deixando a equipa de Verona reduzida a nove unidades.

O alemão Sami Khedira e o argentino Gonzalo Higuaín marcaram os golos que deram os três pontos à Juventus.

No outro jogo do dia, a Atalanta foi ao terreno do Sassuolo vencer por 3-0, com golos de Masiello, Cristante e Freuler.