Juventus empata em casa com o Tottenham

A Champions arrancou com um 2-2 em Turim e uma goleada do Manchester City em Basileia, que teve golo de Bernardo Silva

A Juventus e o Tottenham empataram 2-2, em Turim, num dos principais jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões que se iniciaram esta terça-feira.

Os italianos tiveram um início de jogo de sonho, uma vez que aos 10 minutos já venciam por 2-0 graças a um bis de Gonzalo Higuaín, o segundo dos quais de penálti. Só que os ingleses responderam pouco depois da meia hora quando Harry Kane colocou ponto final a uma série de mais de três meses da Juventus sem sofrer golos em casa.

Em cima do intervalo, Higuaín teve uma grande oportunidade de fazer o seu terceiro golo, mas acabou por marcar um penálti à barra.

No segundo tempo, aos 71 minutos, o Tottenham acabou por alcançar o empate por Christian Eriksen na transformação de um livre direto, um golo que dá aos londrinos excelentes perspetivas para a segunda mão, no Estádio de Wembley.

No outro jogo da noite, o Manchester City passeou na visita a Basileia, alcançando uma goleada de 4-0, na qual o internacional alemão Gundogan esteve em grande destaque ao marcar um golo a abrir e outro a fechar as contas. Bernardo Silva foi o autor do 2-0, enquanto Sergio Agüero assinou o terceiro golo da equipa de Pep Guardiola.

