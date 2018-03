Pub

O reencontro entre a vecchia signora e os merengues é o cabeça-de-cartaz dos quartos-de-final. Duelo entre Liverpool e Manchester City promete ser espetacular

A eliminatória entre a Juventus e o Real Madrid é o prato forte dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Trata-se da reedição da última final da prova, disputada em Cardiff, na qual os merengues venceram por 4-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo. Aliás, estas duas equipas já se tinham defrontado na final de 1997-98, também com triunfo espanhol por 1-0.

Este é um dos clássicos do futebol europeu, e as duas equipas já se defrontaram em 19 jogos, todos na Champions, em que o equilíbrio tem sido a nota dominante, uma vez que os italianos contabilizam oito triunfos, contra nove dos madridistas, e dois empates. No que diz respeito a eliminatórias, a Juventus leva vantagem, pois ganhou quatro e perdeu apenas duas.

Outro dos grandes atrativos deste confronto será o duelo entre Cristiano Ronaldo - melhor marcador da Champions, com 12 golos - e o histórico guarda-redes Gianluigi Buffon. É que, nos cinco jogos em que ambos estiveram frente a frente, a estrela portuguesa marcou sempre, contabilizando um total de sete golos.

Esta será a segunda vez que a Juventus mede forças com um gigante espanhol nesta época, uma vez que na fase de grupos teve de enfrentar o Barcelona, tendo empatado em Turim (0-0) e perdido em Camp Nou (3-0), naquele que foi o único desaire da vecchia signora até ao momento. O Real Madrid também só perdeu uma vez, mas em Londres com o Tottenham (3-1).

Duelo inglês com história

Outro jogo bem quentinho nestes quartos-de-final irá opor duas equipas inglesas. Liverpool, carrasco do FC Porto, e Manchester City enfrentam-se pela primeira vez em provas europeias, mas neste ano já se encontraram por duas vezes na Liga inglesa. A primeira, no Ethiad, saldou-se por uma goleada de 5-0 da equipa de Pep Guardiola, mas a 14 de janeiro o Liverpool aplicou a primeira e única derrota ao líder da Premier League, com um 4-3 emocionante, com o português Bernardo Silva a marcar um dos golos dos citizens.

É bom lembrar ainda que o Liverpool de Jürgen Klopp tem o melhor ataque desta edição da Liga dos Campeões, com 28 golos marcados. E que este é um confronto com uma grande história no futebol inglês, pois as duas equipas já se enfrentaram por 178 vezes, com os reds a somarem 87 triunfos, contra 45 do Manchester City.

O Barcelona, a equipa que menos golos sofreu (dois) e que ainda não tem derrotas na prova, mede forças com a AS Roma pela primeira vez numa fase a eliminar. Nos anteriores quatro duelos, todos para a fase de grupos da Champions, registaram-se dois empates 1-1 e duas goleadas: em 2002, os italianos receberam e venceram por 3-0, enquanto em 2015 os catalães aplicaram 6-1 em Camp Nou. Os romanos eliminaram na ronda anterior o Shakhtar de Paulo Fonseca, que foi uma das duas equipas que venceram a equipa treinada por Eusebio Di Francesco - a outra foi o Atlético de Madrid.

Inédito vai ser o duelo entre Sevilha e Bayern Munique. Os espanhóis são a grande surpresa desta edição da prova, tendo afastado o Manchester United de José Mourinho, com uma estrondosa vitória em Old Trafford por 2-1, em que o franco-tunisino Ben Yedder se tornou herói ao marcar os dois golos. Já os bávaros podem entrar nesta eliminatória já coroados hexacampeões alemães.