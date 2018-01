Pub

O guarda-redes que rescindiu contrato com o Benfica em dezembro está de regresso ao clube, com um "contrato simbólico", que o lançou no Brasil

Júlio César, de 38 anos, foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Flamengo para esta temporada.

O guarda-redes que rescindiu contrato com o Benfica em dezembro, tinha colocado a hipótese de voltar a jogar se lhe aparecesse uma proposta que lhe agradasse.

Nesse sentido, aceitou o convite para regressar ao Flamengo, onde iniciou a sua carreira de futebolista e de onde saiu em 2004 para representar o Inter Milão.

"Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante. Se hoje sou quem eu sou, o Flamengo faz parte da minha formação como homem", disse Júlio César, na apresentação oficial no clube onde envergará a camisola número 12.

Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, explicou partiu do guarda-redes o desejo de voltar ao clube. "Quando o contactámos, ele manifestou que na sua carreira faltaria realizar esse sonho... É bom repatriar ídolos em atividade. Vinha treinando e jogando no Benfica em alto nível", disse, deixando bem claro que o contrato com o internacional brasileiro "é contrato simbólico", o que "prova e comprova a paixão que ele tem pelo clube".