O judoca português conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -100 kg do Grande Prémio de Tbilissi, ao derrotar no encontro de atribuição do terceiro lugar o irlandês Benjamin Fletcher.

A outra judoca portuguesa em ação este domingo, Yahima Ramirez, não passou da primeira fase da categoria de -78 kg, tendo perdido logo no combate de abertura com a alemã Lisa Dollinger.

Jorge Fonseca realizou uma caminhada vitoriosa até aos combates pelas medalhas, tendo vencido o iraniano Ramin Safaviyeh e o cazaque Zhassulan Mukhametkhanov na poule A.

Nas meias-finais, Jorge Fonseca perdeu frente ao russo Merab Margiev, enquanto no combate para a medalha de bronze derrotou Benjamin Fletcher.

Além de Jorge Fonseca, também Anri Egutidze foi medalhado em Tbilissi, ao conquistar a prata nos -81 kg.