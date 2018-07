Jrue Holiday voltou ao topo depois do drama familiar

Dentro da surpresa que têm sido os New Orleans Pelicans na primeira ronda dos play-offs da NBA - venceram os dois primeiros jogos em Portland, frente a uns TrailBlazers que partiam como favoritos -, destaca-se uma história para ser contada. E, desta vez, não é sobre Anthony Davis, a estrela que costuma atrair quase todas as atenções na equipa.

O protagonista é Jrue Holiday, base que se tem revelado fundamental para a vantagem dos Pelicans na eliminatória, tanto na defesa como no ataque. No segundo jogo, na madrugada de ontem, liderou a equipa de Nova Orleães com 33 pontos, o seu recorde pessoal nos play-offs, além de ter voltado a contribuir decisivamente para anular o principal jogador dos Blazers, o base Damian Lillard. A verdade é que Holiday tem sido o nome maior desta série, voltando a destacar-se como um dos bases mais completos da liga e deixando para trás os contratempos que o chegaram a fazer retirar-se temporariamente da NBA, antes do início da época 2016-17.

Em setembro de 2016, o base dos Pelicans surpreendeu toda a gente ao anunciar que abandonava o basquetebol por tempo indeterminado. Na base da drástica decisão estava um drama familiar: a mulher de Jrue, a ex-futebolista da seleção norte-americana Lauren Cheney, tinha um tumor cerebral e estava grávida de cinco meses.

Jrue Holiday não hesitou. "A minha mulher é o mais importante do mundo para mim. A minha família está à frente do basquetebol", disse o talento base, que já estivera num All Star Game, em 2013, quando representava os Philadelphia 76ers. O drama teve final feliz, Lauren deu à luz uma menina saudável (Jrue Tyler Holiday), o tumor cerebral foi removido com êxito poucas semanas depois e o base voltou aos pavilhões no início de novembro de 2016, ainda no arranque dessa temporada.

O primeiro jogo de regresso foi, curiosamente, contra estes mesmos Portland Trail Blazers que agora está a defrontar nos play-offs. Jrue Holiday libertou-se do peso desse drama familiar e também das várias lesões que o perseguiam. Pouco a pouco, foi reconquistando o basquetebol que lhe deu projeção nos primeiros anos da carreira na liga e os Pelicans manifestaram a confiança no seu base ao oferecer-lhe um novo contrato de cinco anos e 126 milhões de dólares (cerca de 102 milhões de euros) no último verão. Agora, Holiday está a provar que a decisão foi acertada, assumindo-se como peça fundamental na eliminatória com os Blazers.

"Passou por momentos difíceis. No primeiro ano aqui, esteve lesionado e jogou condicionado a maior parte do tempo. Depois passou pelo drama que todos conhecem, com a situação da sua esposa. Mas agora, felizmente, todos estão sãos e o Jrue está com a mentalidade perfeita para a competição", comentou o treinador dos Pelicans, Alvin Gentry.

Aos 27 anos, Holiday voltou a recuperar o sorriso e a ser feliz dentro do pavilhão. "Está a ser divertido. Os meus companheiros ajudaram-me a ultrapassar os momentos difíceis e isso sensibilizou-me. Espero poder continuar a retribuir jogando ao nível a que estou a fazê-lo nesta altura", referiu o base dos Pelicans, que regressam agora a Nova Orleães para tentar fechar a série e passar pela primeira vez em dez anos uma ronda dos play-offs.