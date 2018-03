Pub

Thomas Rodriguez alinhava pelo Tours e morreu de doença súbita

Um jovem futebolista francês de 19 anos morreu esta sexta-feira de madrugada, de doença súbita. Thomas Rodriguez alinhava pelo Tours, treinado pelo português Jorge Costa.

Em comunicado, o clube do segundo escalão do futebol francês diz que o jovem jogador de 18 anos morreu esta madrugada, enquanto dormia, no centro de formação do clube.

"É com muito pesar que o Tours FC informa sobre a morte do jovem Thomas Rodríguez, que morava no centro de formação e morreu durante a noite de quinta-feira, 8, para sexta-feira, 9. O Tours FC está abalado por esta tragédia:"

Rodriguez chegou ao clube há dois anos, para a equipa de sub-19. sub-19.

A morte de Thomas Rodriguez acontece apenas cinco dias após a de Davide Astori, capitão da Fiorentina. Em homenagem a Rodriguez, será respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos da primeira e segunda divisão deste fim de semana.